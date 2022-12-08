رد وزير المالية محمد الجدعان، على سؤال “هل يدرس إعفاء بعض السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة؟”.

وقال محمد الجدعان، إن سبب عدم وصول التضخم العالمي إلى المملكة هو سببين رئيسيين الأول هو التدخل الحكومي المبكر من خلال وضع سقف لأسعار الطاقة مما حد من ارتفاع التضخم في المملكة.

وأشار:”السبب الثاني هو استراتيجيات استباقية اتخذتها المملكة بخصوص ما يتعلق بالغذاء، فاستراتيجية الأمن الغذائي استثمرت الحكومة فيها مليارات “، مبينا:”الأسوأ من التضخم هو الوفرة”.

وتابع:”السبب الثالث هو ارتباط الريال بالدولار وارتفاع سعرهما مع العملات الأخرى”.