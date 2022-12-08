قال وزير المالية محمد الجدعان، إن موضوع الوديعة المالية التركية ستتم قريبا، مشيرا:”القرار اتخذ بين المملكة وتركيا”.

وأشار محمد الجدعان:”العلاقات بين المملكة وتركيا جيدة ونسعى لتطويرها بشكل أكبر والتعاون بشكل أكبر”.

وتابع:”ما يتعلق بالجانب المالي فالنقاش الآن يتم فقط على بقايا الأرقام والحروف والأحكام والشروط لاتفاقية الوديعة ومن الممكن أن تحدث خلال أيام”.