قال وزير المالية محمد الجدعان، إن موضوع الوديعة المالية التركية ستتم قريبا، مشيرا:”القرار اتخذ بين المملكة وتركيا”.
وأشار محمد الجدعان:”العلاقات بين المملكة وتركيا جيدة ونسعى لتطويرها بشكل أكبر والتعاون بشكل أكبر”.
وتابع:”ما يتعلق بالجانب المالي فالنقاش الآن يتم فقط على بقايا الأرقام والحروف والأحكام والشروط لاتفاقية الوديعة ومن الممكن أن تحدث خلال أيام”.
فيديو | وزير المالية: النقاش مستمر مع الجانب التركي في موضوع الوديعة المالية وقد يحسم قريبا #ميزانية_السعودية2023 #الإخبارية pic.twitter.com/Ah57aQytTt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022
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