قال وزير المالية محمد الجدعان، إن رؤية المملكة 2030 تعتمد بشكل أساسي على تنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار محمد الجدعان، إلى أن ذلك يعني ألا نستمر في الاعتماد على مصدر واحد للدخل، موضحا أن رؤية المملكة 2030 جاءت كي لا نكون حبيسين لسلعة واحدة.
وتابع:”تركيزنا عند النظر للناتج المحلي الإجمالي وما نتابعه بشكل يومي هو الناتج المحلي الإجمالي لنشاط القطاع الخاص لأنه يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية”.
فيديو | وزير المالية: #رؤية_المملكة_2030 تعتمد على تنويع القاعدة الاقتصادية ونطمح أن يحقق القطاع الخاص ذلك#الإخبارية #ميزانية_السعودية2023 pic.twitter.com/SvFH5nYAPS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022
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