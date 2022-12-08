قال وزير المالية محمد الجدعان، إن رؤية المملكة 2030 تعتمد بشكل أساسي على تنويع القاعدة الاقتصادية.

وأشار محمد الجدعان، إلى أن ذلك يعني ألا نستمر في الاعتماد على مصدر واحد للدخل، موضحا أن رؤية المملكة 2030 جاءت كي لا نكون حبيسين لسلعة واحدة.

وتابع:”تركيزنا عند النظر للناتج المحلي الإجمالي وما نتابعه بشكل يومي هو الناتج المحلي الإجمالي لنشاط القطاع الخاص لأنه يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية”.