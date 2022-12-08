علق وزير المالية محمد الجدعان، على العبء الضريبي على القطاع الخاص ورسوم العاملين الأجانب، قائلا إنه يتم دراسة تعديل العبء الضريبي على القطاع الخاص.

وأشار محمد الجدعان، إلى أن العبء الضريبي في المملكة حاليا 16.9 أو نحو 17%، فما زال العبء الضريبي الإجمالي على القطاع الخاص أقل من متوسط الدول الأخرى.

وأوضح أن الحكومة تنظر بشكل دوري ومستمر مع وزارتي الاقتصاد والمالية، وجهات أخرى إلى كيف يمكن أن نحسن أو نخفف الأعباء، بما في ذلك أعباء الالتزام، فيما يتعلق بالرسوم ، والمقابلات المالية”.

ولفت : “هناك دراسة قائمة لمحاولة وضعها بطريقة تساعد القطاع الخاص، ولا تزال في متوسط الإيرادات الحالية”، مبينا أنه لا يوجد حاليا قرار بتغييرها.