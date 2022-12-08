علق المحلل السياسي أحمد الفراج على اختيار مجلة “تايم”، الرئيس الأوكراني زيلينسكي، رجل العام.

وقال أحمد الفراج:”إعلام أمريكا مجرد بوق للحكومة الأمريكية ولكن سأقبل لو كتبت التايم: ” زيلينسكي رجل العام في تنفيذ المخطط الأمريكي للحرب على روسيا “.