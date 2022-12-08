كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، طريقة معرفة الادعاءات على ملصق المنتج التجميلي.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أن تلك الادعاءات تبيّن طبيعة وطريقة عمل المنتج وغيرها من المعلومات، مبينة أن الادعاء هو أحد المعايير التي قد تُخرج المنتج من نطاق التجميل، وعليه فيجب دراسة الادعاءات المذكورة على الملصق والتأكد من مطابقتها لنظام منتجات التجميل، واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة قبل إدراج المنتج في نظام eCosma.

وأوضحت أن الادعاءات هي أي معلومة عن طبيعة وتأثير وفعالية ومحتويات المستحضر، أو في الدعاية والإعلان أو أي وسيلة ترويجية، والتي تشمل: الصور والرسوم والرموز بأي شكل من الأشكال التي تنص أو تدعي أو تلمح أن للمنتج خصائص محددة.

وتابعت أنه يمكن التأكد من نظامية الادعاء من خلال: مطابقة الادعاء مع تعريف المنتج التجميلي، ولما ورد بالمواصفة القياسية الخليجية، أو من خلال التقديم على خدمة تقييم ادعاءات منتجات التجميل التي تقدمها الهيئة لشركات ومصنعي منتجات التجميل.