أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار21 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت 16 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص كشف، ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأشار إلى أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 2164 رخصة، تصدرتها رخص محاجر مواد البناء بـ1358 رخصة، ثم رخص الكشف بـ565 رخصة، ورخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ173 رخصة، ورخص استطلاع بـ36 رخصة، ورخص فائض خامات معدنية بـ32 رخصة.

ولفت التقرير، إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ494 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ404 رخص، والمنطقة الشرقية بـ364 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ235 رخصة.

كما كشف نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، عن 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن.