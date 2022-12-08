قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي إبراهيم المعجل، إن حجم القروض المعتمدة بحلول نهاية العام الحالي سيصل إلى أكثر من 12 مليار ريال.

وأشار إبراهيم المعجل:” الصندوق يخطط لاعتماد قروض جديدة تراوح من 40 إلى 45 مليار ريال خلال السنوات الـ3 القادمة”.

وتابع أن الصندوق عمل خلال آخر سنتين مع شركات ذات قيمة مضافة وتقنية عالية، مثل شركات السيارات الكهربائية وشركات الطاقة الجديدة كالهيدروجين الأخضر في نيوم وشركات البطاريات النظيفة، والتوسع في أتمتة المشاريع الصناعية القائمة لرفع كفاءتها وقدرتها التنافسية، وفقاً لمقابلته مع «سي إن بي سي عربية».