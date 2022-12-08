كشفت شركة روشن للتطوير العقاري (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (رجال/نساء).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- أخصائي المشتريات المؤسسية.
(Specialist, Corporate Procurement)
2- أخصائي أول ، مراقبة الوثائق.
(Senior Specialist, Document Control)
3- مدير التخطيط والجدولة.
(Manager, Planning & Scheduling)
4- أخصائي أول ، الميزنة ومراقبة التكاليف.
(Senior Specialist, Cost Budgeting & Control)
5- مدير إدارة الإيجار.
(Manager, Lease Administration)
6- مدير أول ، المخاطر والمرونة.
(Senior Manager, Risk & Resilience)
وأشارت إلى أن التقديم والاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات على الوظائف، عبر موقعها الرسمي.
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