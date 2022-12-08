كشفت شركة روشن للتطوير العقاري (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (رجال/نساء).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- أخصائي المشتريات المؤسسية.

‏(Specialist, Corporate Procurement)

2- أخصائي أول ، مراقبة الوثائق.

‏(Senior Specialist, Document Control)

3- مدير التخطيط والجدولة.

‏(Manager, Planning & Scheduling)

4- أخصائي أول ، الميزنة ومراقبة التكاليف.

‏(Senior Specialist, Cost Budgeting & Control)

5- مدير إدارة الإيجار.

‏(Manager, Lease Administration)

6- مدير أول ، المخاطر والمرونة.

‏(Senior Manager, Risk & Resilience)

وأشارت إلى أن التقديم والاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات على الوظائف، عبر موقعها الرسمي.