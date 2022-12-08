قامت مرسيدس بنز بافتتاح أول وكيل لها يبيع السيارات الكهربائية فقط، ويُطلق على المنشأة اسم مرسيدس إي كيو يوكوهاما، وتقع في يوكوهاما، بمحافظة كاناجاوا اليابانية.

ويُشار إلى أن صالة عرض Mercedes EQ يوكوهاما تضم خمسة طرازات من مرسيدس EQ ، تمثل طرازات EQ الحالية، بما في ذلك سيارة مرسيدس EQS الرائدة، ويمكن للمنشأة عرض ما يصل إلى سبع وحدات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى محطات شحن المركبات الكهربائية، فإن مرسيدس إي كيو يوكوهاما لديها معدات V2H التي تستعرض أسلوب حياة السيارات الكهربائية.

ويُقام المعرض الافتتاحي حاليًا، والذي سيستمر لمدة خمسة أيام حتى الأحد 11 ديسمبر 2022.

ويُذكر أن مرسيدس-بنز أعلنت سابقًا أنها جاهزة للتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.