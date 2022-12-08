وثّق مقطع فيديو، مظهرًا رائعًا لأفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين وهم في صحن الطواف بحركة انسيابية، اليوم الخميس على الرغم من الزحام .
وأظهر المقطع، المعتمرون وهم يؤدون أداء مناسك العمرة بيسر في جو روحاني جميل، وسكينة تملأ القلوب، طالبين المثوبة من الله عز وچل، في مشهد مُهيب تدمع له الأعين وتشتاق إليه القلوب.
فيديو | الحرمان الشريفان يحظيان باهتمام وعناية قيادتنا..
أعداد كبيرة من المعتمرين تملأ صحن الطواف تؤدي المناسك براحة وطمأنينة رغم الزحام #الإخبارية pic.twitter.com/Ksj7x6ma13
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022
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