وثّق مقطع فيديو، مظهرًا رائعًا لأفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين وهم في صحن الطواف بحركة انسيابية، اليوم الخميس على الرغم من الزحام .

وأظهر المقطع، المعتمرون وهم يؤدون أداء مناسك العمرة بيسر في جو روحاني جميل، وسكينة تملأ القلوب، طالبين المثوبة من الله عز وچل، في مشهد مُهيب تدمع له الأعين وتشتاق إليه القلوب.