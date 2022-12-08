أوضحت الدكتورة يكاتيرينا بارانوفا الفوائد العديدة للموز بالنسبة لصحة الإنسان، لافتةً أنه يحتوي على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم.

وقالت: “الموز فاكهة فريدة للإنسان، ويساعد على إنتاج السيروتونين، الذي من الصعب الحصول عليه، وهو ضروري لعمل الجهاز العصبي بصورة طبيعية.”

فيما أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الموز مصدر ممتاز للحصول على البوتاسيوم، الذي له تأثير إيجابي مفيد في صحة القلب وتطبيع مستوى ضغط الدم.

وقال :” أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالبوتاسيوم، نادرًا ما يعانون من مشكلات في القلب وأقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية وارتفاع مستوى ضغط الدم.”

وأضاف:”البوتاسيوم ضروري للوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم، الذي يعتبر من عوامل خطر الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.”