كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الشروط والمتطلبات المتعلقة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي يجب أن يوفرها رمز الاستجابة السريعة (QR code).

وأوضحت الهيئة، أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) إلزامية على جميع المكلفين المقيمين في المملكة (الخاضعين لضريبة القيمة المضافة) فقط، وذلك ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.

وأشارت إلى أنه في المرحلة الأولى يعد رمز الاستجابة السريعة (QR code) إلزاميًا للفواتير المبسطة (التي يتم إصدارها عادةً بين المنشأة والفرد)، واختيارياً للفواتير الضريبية (التي يتم إصدارها عادةً بين منشأة ومنشأة).

وأكدت أنه يجب أن تكون الفاتورة الضريبية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 53، كما أن QR يجب أنت تتوفر فيه المتطلبات التالية: ( اسم المورد – الرقم الضريبي للمورد – الطابع الزمني الفاتورة ” التاريخ والوقت ” – إجمالي ضريبة القيمة المضافة – إجمالي الفاتورة).