الجدعان : النقاش مستمر مع الجانب التركي بشأن الوديعة المالية وقد يحسم قريبا (فيديو)

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي ارتفعت التوقعات الاقتصادية لها مرتين خلال العام الحالي

وقال الجدعان :” رؤية المملكة 2030 تعتمد على تنويع القاعدة الاقتصادية ونطمح أن يحقق القطاع الخاص ذلك. تركيزنا على الناتج المحلي وما نتابعه بشكل يومي هو الناتج المحلي الإجمالي لنشاط القطاع الخاص لأن ذلك يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية”

و بشأن وديعة تركيا أكد وزير المالية أن النقاش مستمر مع الجانب التركي في موضوع الوديعة المالية وقد يحسم قريبا.

فيديو | وزير المالية: #رؤية_المملكة_2030 تعتمد على تنويع القاعدة الاقتصادية ونطمح أن يحقق القطاع الخاص ذلك#الإخبارية #ميزانية_السعودية2023 pic.twitter.com/SvFH5nYAPS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022

فيديو | وزير المالية: النقاش مستمر مع الجانب التركي في موضوع الوديعة المالية وقد يحسم قريبا #ميزانية_السعودية2023 #الإخبارية pic.twitter.com/Ah57aQytTt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022