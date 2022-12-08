يبحث الكثير عن أسعار ومواصفات العلامة الصينية شانجان، والتي حققت انتشار كبيرة في مختلف الأسواق خاصة في المملكة .

وتتوفر سيارة الاس يو في شانجان CS95 موديل 2023 داخل السوق السعودي في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بالأسعار التالية:

الفئة الأولى: فئة كلاسيك بسعر يصل إلى 110,285 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة

الفئة الثانية: فئة بلاتينوم بسعر يصل إلى 119,485 ريال سع شامل قيمة الضريبة المضافة.

الفئة الثالثة: فئة رويال بسعر يصل إلى 130,985 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.

وتأتي شانجان CS95 مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، تيربو، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 233 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، وموجه بنظام الدفع الأمامي للعجلات في الفئة كلاسيك ودفع كلي في الفئتين الأعلى تجهيزًا، كما تتمتع السيارة بأنماط القيادة (الاقتصادي والرياضي والثلج).

كما تزودت السيارة الاس يو في ذات الـ 7 مقاعد، بالعديد من وسائل الأمان ومساعدة السائق، كالآتي :

وسائد هوائية.

نظام مكابح الطوارئ تلقائي.

نظام التحكم في المنحدرات.

نظام التنبيه من وجود مجسمات عند الرجوع إلى الخلف.

نظام التحكم في الجر.

مساعدة صعود المرتفعات.

مساعدة نزول المنحدرات.

كاميرات 360 بجودة عالية.

حساسات أمامية وخلفية.

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

فرامل مانعة للانغلاق.

توزيع قوى الفرامل إلكترونيا.

فرامل مانعة للانغلاق.

نظام تثبيت السرعة.