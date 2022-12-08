كشفت مصادر صحفية عن أسباب الزيادة الكبيرة لميزانية القطاع العسكري في ⁧‫ميزانية المملكة 2023.

وقال مراسل قناة الإخبارية محمد سعد :” أن ارتفاع ميزانية القطاع العسكري، بسبب ارتباط الزيادة المشار إليها في برنامج التطوير الشامل للقطاعات العسكرية ولتعزير القدرات الدفاعية للمملكة.”

ويأتي ذلك لعدة أسباب منها حماية الأمن الوطني في ظل التصعيد الإقليمي العالمي، وللتأكيد على أن المملكة دولة سلامة، وأن رفع القدرات الدفاعية سيردع التهديد ويعزز السلام، بحسب قناة الإخبارية.

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