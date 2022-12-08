كشفت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
– أخصائي مستودع.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتوظيف هي:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التخزين وإدارة سلاسل الإمداد.
3- شهادة في إدارة المخزون والعمليات اللوجستية.
4- إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس.
5- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
6- معرفة كاملة بعمليات التخزين واللوجستيات.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وللتقديم ومعرفة بقيّة التفاصيل من خلال الموقع .
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