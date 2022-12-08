كشفت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

– أخصائي مستودع.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتوظيف هي:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التخزين وإدارة سلاسل الإمداد.

3- شهادة في إدارة المخزون والعمليات اللوجستية.

4- إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس.

5- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

6- معرفة كاملة بعمليات التخزين واللوجستيات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وللتقديم ومعرفة بقيّة التفاصيل من خلال الموقع .