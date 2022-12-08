أقيم حفل زفاف لرجل يتزوج من أختين توأم، كانتا عرضتا عليه الزواج ووافق، في مدينة مبامبي الهندية، غير إن الحفل انتهى بما لا يُحمد عقباه.

واستفز حفل الزفاف أحد السكان وقدّم شكوى بسبب ما اعتبره جريمة “الزواج مرة أخرى خلال وجود الزوجة أو الزوج”، وفق قانون العقوبات الهندي ضد العريس.

وأرادت الشقيقتان الزواج من نفس الرجل لأنهما لم يتحملا الفراق عن بعضهما بعد الزواج، وذكر المسؤولون أن أسرتهما وافقت على هذا الطلب الغريب، وتزوج الرجل الشقيقتين في نفس حفل الزفاف.