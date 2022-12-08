وصل رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، اليوم الخميس، إلى قصر اليمامة في الرياض لعقد قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله.
واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله- الرئيس الصيني في الديوان الملكي.
ويجري شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، زيارةٍ رسمية إلى المملكة في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة.
ويُعقد خلال الزيارة قمة (سعودية – صينية) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
فيديو | #ولي_العهد يستقبل الرئيس الصيني في الديوان الملكي#الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/RfK21w7V3G
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022
فيديو | استقبال رسمي للرئيس الصيني في الديوان الملكي#الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/kbqKYwtbFD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022
فيديو | #ولي_العهد يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض#الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/0CTwRPxHBK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022
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