وصل رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، اليوم الخميس، إلى قصر اليمامة في الرياض لعقد قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله.

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله- الرئيس الصيني في الديوان الملكي.

ويجري شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، زيارةٍ رسمية إلى المملكة في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة.

ويُعقد خلال الزيارة قمة (سعودية – صينية) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.