أوضح المستشار التجاري إبراهيم الخزيم، قصة طريق الحرير الصيني، لافتًا أنه يعد نقطة التقاء وأهداف الصين للعالم أجمع .

وقال الخزيم على برنامج “صباح السعودية ” المُذاع على قناة السعودية :” أن أحد أهداف المملكة؛ التعاون مع الصين في طريق الحرير وإعادة تأهيله وتطويره وتفعيله.”

وأضاف:” أن الصين تنظر للمملكة لموقعها الجغرافي المتميز”، مُشيرًا إلى أن الشراكة المتميزة والمتسارعة نافذة على ثلاث قارات .