أوضح المستشار التجاري إبراهيم الخزيم، قصة طريق الحرير الصيني، لافتًا أنه يعد نقطة التقاء وأهداف الصين للعالم أجمع .
وقال الخزيم على برنامج “صباح السعودية ” المُذاع على قناة السعودية :” أن أحد أهداف المملكة؛ التعاون مع الصين في طريق الحرير وإعادة تأهيله وتطويره وتفعيله.”
وأضاف:” أن الصين تنظر للمملكة لموقعها الجغرافي المتميز”، مُشيرًا إلى أن الشراكة المتميزة والمتسارعة نافذة على ثلاث قارات .
#صباح_السعودية | ما قصة طريق الحرير الصيني؟ المستشار التجاري إبراهيم الخزيم يوضح ذلك. @com3355com #القمة_السعودية_الصينية #قناة_السعودية pic.twitter.com/CYhnDKAMB3
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 8, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً