وصل رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى الرياض؛ للمشاركة في القمة الخليجية الصينية، وكان في مقدمة مستقبليه، الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير الرياض.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

وسيتضمن برنامج “السيسي ” عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

والجدير بالذكر أن القمة ستهدف إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

فيديو | الرئيس المصري يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الصينية#الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/np5SmSiWTs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022