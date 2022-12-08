أوضح محمد الطيار المحلل الاقتصادي، كيف يتم إعداد الميزانية قبل إعلانها.

وقال محمد الطيار، عبر قناة “السعودية”، أن الفروقات في الميزانية بين المقدر والفعلي قبل خمس سنوات وصلت إلى 30%، بينما الفروقات الآن في أقل حالاتها.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن قبل أن تعد الميزانية يكون هناك أكثر من جهة حكومية يتم إعداد ميزانيتها بالتزامن مع 10 برامج للرؤية و13 جهة حكومية داعمة بمشاركة 8 آلاف موظفا حكوميا خلال سنة.

وأكد أن ذلك يساعد في تكوين رؤية مستقبلية ثابتة بأرقام دقيقة وينتج عنها تقريبا أكثر من 600 ورشة عمل، لتعرض الميزانية على 100 لجنة من وزارة المالية، ليتم الوصول إلى الشكل النهائي لها حتى تعرض على 270 مقيم كتقييم نهائي.

محمد الطيار المحلل الاقتصادي يوضح كيف يتم إعداد الميزانية قبل إعلانها. #ميزانية_السعودية2023 #قناة_السعودية pic.twitter.com/v2dp5mUUeD — قناة السعودية (@saudiatv) December 7, 2022