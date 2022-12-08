رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض جاهزيته، استعداداً لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة على المنطقة تزامناً مع التقرير الصادر من الجهات المختصة.

وأكد مدير عام فرع الهيئة سعود الحربي بالجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، وجميع مراكز إسعاف المنطقة الداخلية والخارجية والفرق الإسعافية التطوعية بالاظافة الى مركبات الاستجابة النوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة.

وناشد الحربي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله -، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

ودعا الحربي إلى أنه في حدوث طارئ – لا قدر الله – تتلقى الهيئة اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (٩٩٧)، وتطبيق أسعفني على مدار ٢٤ ساعة.