تحدث معلم الآداب الصينية في جامعة الملك سعود “تشن مينغ” حول كيفية تأقلمه على العيش في المملكة.
وقال تشن مينغ:” تربيت في الأساس في بيئة مسلمة ولكن هناك اختلاف في العادات والتقاليد بالمملكة عن المجتمع الصيني الذي تربيت وترعرعت فيه”.
وأضاف ” أحببت الأكلات السعودية خاصة الكبسة كما أن أصدقائي حينما يزوروني من حين لآخر يتذوقونها أيضا لمذاقها الرائع”.
#صباح_السعودية | كيف تأقلم معلم الآداب الصينية في جامعة الملك سعود "تشن مينغ" على العيش في المملكة؟ #القمة_السعودية_الصينية #قناة_السعودية pic.twitter.com/22YL6iKuL2
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 8, 2022
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