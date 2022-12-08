تحدث معلم الآداب الصينية في جامعة الملك سعود “تشن مينغ” حول كيفية تأقلمه على العيش في المملكة.

وقال تشن مينغ:” تربيت في الأساس في بيئة مسلمة ولكن هناك اختلاف في العادات والتقاليد بالمملكة عن المجتمع الصيني الذي تربيت وترعرعت فيه”.

وأضاف ” أحببت الأكلات السعودية خاصة الكبسة كما أن أصدقائي حينما يزوروني من حين لآخر يتذوقونها أيضا لمذاقها الرائع”.