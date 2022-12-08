أفادت مصادر أوروبية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي يحاول جاهدًا تكثيف محاولاته للتوقيع مع النجم المغربي سفيان أمرابط، وتؤكد رغبة “الريدز” الجدية بإبرام الصفقة في يناير.

ويُشار إلى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عقد اجتماعا “سريا” مع أشخاصا يمثلون أمرابط، للحديث حول إمكانية الانتقال.

ويُشار إلى أن أمرابط لفت الأنظار بعد أداء استثنائي قدمه في المونديال مع منتخب بلاده المغرب، أمام كبرى منتخبات أوروبا، الأمر الذي وضعه في قائمة أفضل لاعبي وسط الميدان في البطولة، بالنسبة للمحللين.

والجدير بالذكر أن أمرابط متبقي على عقده مع ناديه الحالي فيورنتينا الإيطالي، عاما ونصف، مما يعني أن فيورنتينا قد يخفض سعره من أجل بيعه وتحقيق ربح مادي، بدلا عن التخلي عنه مجانا في صيف 2024.