تحدث الأستاذ أبوبكر أحمد مدير الجودة في إدارة تعليم جازان عن تفاصيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

وقال أبو بكر :” للحصول على الرخصة المهنية عليك التقدم لهيئة تقويم التعليم بالمنصة الإلكترونية وتسجيل البيانات لإجراء الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي”.

وأضاف “فإذا حصلت في أحد الاختبارين على أقل من 70 درجة فأنت معلم ممارس أما إذا حصلت على أقل من 80 درجة فأنت معلم متقدم أما إذا حصلت على 80 درجة فأنت معلم خبير وتحصل على رخصة معلم خبير”.