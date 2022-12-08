أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في الرياض.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية، مدير قسم الجودة والمتابعة للمشاريع الأرصادية، مدير التميز التشغيلي، مدير التسويق وتطوير المنتجات، محلل أعمال أرصادية، وغيرها من الوظائف.

وأشار إلى أن التقديم متاح من اليوم الخميس وينتهي يوم 18 ديسمبر، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول عبر موقع المركز الوطني للأرصاد .