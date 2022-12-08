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الخميس8 ديسمبر

آمبر هيرد تستأنف الحكم ضدها في قضيتها مع جوني ديب

منذ 28 دقيقة
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آمبر هيرد تستأنف الحكم ضدها في قضيتها مع جوني ديب
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عادت الممثلة العالمية آمبر هيرد لتطالب محاكم فيرجينيا باستئناف قرارها الصادر ضدها أو عقد المحاكمة من جديد ضد جوني ديب في قضية التشهير التي خسرتها.

وكانت آمبر قد تقدمت بطلب استئناف قضيتها وقالت إن بسبب اتهامها جوني ديب بسوء معاملتها وملاحظات تلقيها العلاج الخاص بها أدت إلى محاكمة غير منصفة معها لذا استبعد القاضي المسؤول عن تلك القضية بيني أزكارات المذكرات.

وغرمت المحكمة الممثلة العالمية مبلغ مالي قدرة 10.35 مليون دولار تعويضا لجوني الذي ربح القضية ضد آمبر بدعوى العنف الأسري.

 

 

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