عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس جمهورية الصين جلسة مباحثات رسمية اليوم الخميس .

ورحب سمو ولي العهد برئيس جمهورية الصين في بداية اللقاء ، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر فخامته عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

ويجري شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، زيارةٍ رسمية إلى المملكة في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة.

ويُعقد خلال الزيارة قمة (سعودية – صينية) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.