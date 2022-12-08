نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالحرص والحذر عند استخدام عشبة البابونج، لافتة أنها قد تتعارض مع بعض الأدوية.

وأوضحت الهيئة أن البابونج هو نبات عشبي ينتمي إلى الفصيلة النّجمية، ويحمل أزهارًا بيضاء يتوسطها اللون الأصفر، وله رائحة عطرية مميزة، وينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية له استخدامات في الطب البديل.

وفي السياق، أفادت بأن البابونج له استخدامات في الطب البديل، مثل تخفيف أعراض القلق، والمساهمة في تخفيف الأرق واضطرابات النوم، وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي كعسر الهضم وانتفاخات البطن.

وقالت أن البابونج لا يستخدم لمن يعانون من الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع، كما يجب على المرأة الحامل عدم الإكثار من تناوله.

وأضافت أن البابونج قد يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي قد تسبب النعاس فيزيد من حدته، وقد يتعارض مع أدوية منع الحمل فيقلل من فاعليتها،

كما أنه يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم وعند الإكثار من تناوله فإنه يزيد من خطر النزيف.