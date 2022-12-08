توفي القائد في الحرس الثوري ووزير النقل وإعمار المدن السابق الجنرال رستم قاسمي، صباح اليوم الخميس بعد معاناة من المرض عن عمر ناهز 58 عاماً.

وفي وقت سابق، وافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على طلب استقالة وزير النقل وإعمار المدن رستم قاسمي، بعد تسريب صورة له مع امرأة من دون حجاب خلال زيارة له إلى ماليزيا عام 2011.

واختار البرلمان الإيراني السياسي المتشدد (مهرداد بذرباش) لتولي منصب وزير النقل وإعمار المدن خلفاً لرستم قاسمي، وفي 30 من أكتوبر الماضي، سرب ناشطون ومواقع إخبارية إيرانية معارضة، صوراً لرستم قاسمي وهو يظهر مع امرأة من دون حجاب.

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