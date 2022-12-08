وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس إلى المملكة ؛ للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية الأولي التي تستضيفها الرياض غدًا الجمعة .

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض؛ عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان لحضور القمة العربية الصينية بمشاركة عدد من القادة العرب والرئيس الصيني شي جين بينج