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الخميس8 ديسمبر

“جمعية أصدقاء” تبدأ في توزيع كسوة الشتاء على اللاعبين القدامى وأسرهم

منذ 12 دقيقة
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&#8220;جمعية أصدقاء&#8221; تبدأ في توزيع كسوة الشتاء على اللاعبين القدامى وأسرهم
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بدأت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية توزيع “الكسوة الشتوية ” على مستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم، وتتمثل هذه الكسوة في كوبونات شرائية؛ لشراء احتياجات المستفيدين وأسرهم من الكسوة الشتوية؛ لمساندتهم على الاستعداد لفصل الشتاء بما يليق بهم، وتأتي هذه الكوبونات ضمن مشروع “الكسوة” الذي أطلقته الجمعية في وقتٍ سابق بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

واستقطبت جمعية أصدقاء ٢٨ متطوعاً لتوزيع ما يصل إلى ٥٠٠ كوبوناً شرائياً على المستفيدين من اللاعبين القدامى وأسرهم، وذلك بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ بهدف استشعار المسؤولية المجتمعية من قبل أفراد المجتمع عبر مشاركتهم في توزيع هذه الكوبونات على المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، إلى تضافر جهودهم مع الجمعية في خدمة المستفيدين.

وتعد الكسوة من الخدمات الأساسية التي تقدمها جمعية “أصدقاء” ضمن مسار المساندة أحد المسارات الرئيسية  للجمعية، وتهدف من خلاله إلى تخفيف الأعباء المالية على ربّ الأسرة عبر توفير احتياجاتهم الأساسية من الكسوة، وما يتطلبه فصل الشتاء من كسوةٍ خاصة تتناسب مع طبيعة الطقس شديدة البرودة.

 

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