وقعت وزارة الاستثمار اليوم الخميس، 3 مذكرات مع الجانب الصيني، تضمنت إنشاء مجمع صناعي لصناعة الألمنيوم.

كما تضمنت إنشاء مشروع التكسير الهيدروجيني في مجال البتروكيماويات، إضافة إلى توطين سلاسل الإمداد لعدد من الأجهزة الطبية وتطوير التقنية والبحث والتطوير.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، استقبل اليوم في قصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.