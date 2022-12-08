أعرب لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا، عن تفاؤله بتأهل منتخب بلاده للدور قبل النهائي بنهائيات كأس العالم 2022، واجتياز عقبة البرازيلي، في لقائهما المقرر يوم الجمعة.

وقال مودريتش: “نحن عندنا جوانب قوتنا التي نتمتع بها وعندنا ثقة ويقين في قدراتنا وهكذا سيكون أداءنا، أعتقد أن لاعبينا الكبار يحققون الانتصارات التي تقف إلى جوارنا الآن”.

وأضاف: فيما يتعلق بتنظيم المونديال وأجواء الملاعب أرى أنها رائعة ومذهلة. نحن نستمتع بهذه النسخة من كأس العالم.

ويسعى المنتخب الكرواتي لبلوغ المربع الذهبي في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، في لقاء منتخب البرازيل، يوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمية.