الطلاق في الإسلام هو: انفصال أحد الزوجين عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بأنه: “حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية….الخ

ودعوتي من خلال سطوري ليس دعوةً للطلاق الصريح ، ولكن قبل أن أبدأ إليك أنواع الطلاق وفيه أحكام متعددة عند أهل السنة والجماعة.

وهي:

الأول:طلاق البينونة الصغرى وهوأن يطلق الرجل زوجته بقوله لمرة واحدة كلمة: أنت طالق أو طلقتكِ أو غيرها .

الثاني طلاق البينونة الكبرى هو أن يطلق الرجل العاقل الصحيح زوجته ثلاث طلقات بأوقات متفاوتة، أو أن يطلقها طلقة واحدة وانتهت عدة الزوجة، الثلاثة أشهر.

الثالث: الخلع هو اتفاق بين الزوج والزوجة على أن ينهيا الزواج، بمقابل تدفعه الزوجة للافتكاك من عقد الزواج.

الرابع: طلاق القاضي وهو أن يطلق القاضي الزوجة من زوجها في حالات متعددة، مثل أن يكون الزوج غائبأ لا يعرف مصيره.

إلى هنا عرفنا الطلاق ولعل استفدنا من المعلومات السابقة لنتجنبها، وأن نعمل على حل المشاكل العائلية بدون طلاق، قال رسول الله ﷺ: (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق) نعود إلى صلب موضوعنا وهو طلقها وأرتاح.

الكثير وقد يكون الأغلب يمر بمنغصات في حياته، قد تكون فكريه أو جسدية أو مادية، تختلف باختلاف أحوال الناس، أدعوك بأن تطلقها طلاق البينونة الكبرى، وتستمر في رحلة حياتك للسعادة والراحة والنجاحات والتحديات الجميلة.

لا تتوقف عند منغصات الحياة، وأجعلها من ماضيك وأستمر لحياة جميلة أساسها أنت.

ومن الأمثلة على هذه المنغصات الابتلاء بشخص بغيض يتوجب وجوده معه بشكل دائم، كأن يكون زميلاً في العمل أو زائراً ثقيل الظل، أوموقف وانت تقود سيارتك أو قليل أدب يتحرش بسوق أو منتزه.

وهنا يمكن أن يخطر في ذهنك وتتسائل: ألا يمكن أن تكون الحياة أجمل بدون هذه المنغصات؟ وكيف يمكن تجنب هذه المنغصات أو كيف السبيل إلى تقبلها والتعايش معها؟ (أترك الإجابة لك).

ومما يحكى في هذا المجال قصة عن رجل ركبته المتاعب فخرج من بلده إلى بلد آخر لعله يجد الراحة والطمأنينة ، فوصل إلى مدينة عامرة ، ، وقبل أن يدخلها مر إلى مقبرة المدينة ، فوجد مكتوباً على القبور عبارات غريبة لفتت نظره ، فهذا الملك عاش خمسة ، وفلان القائد عاش أسبوعاً وآخر أقل ، فتعجب من الأمر ولما سأل عن هذا اللغز قيل له ” إننا أهل هذه المدينة لا نقدر أعمارنا بالسنين التي نعيش بها بل بأيام السعادة والهناء والطمأنينة ، فأعجب الرجل الغريب بأهل هذه المدينة وقرر الإقامة فيها بعد أن وصى أن يكتب على شاهد قبره بعد موته ” هذا قبر فلان بن فلان لم يحقق شيئاً في حياته مات يوم مولده “.

الخلاصة: وأختصر الحل بالمنغصات هو طلقها وأرتاح أي أبتعد عن المنغصات وعش يومك.