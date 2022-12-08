ودع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بعد انعقاد القمة الثنائية بين الجانبين.

وكانت القمة قد شهدت، اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة والصين،وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الخميس)، في قصر اليمامة بالرياض.