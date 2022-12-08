نصح عضو مجلس الأعمال السعودي الصيني، نايف المبطي، الشباب بتعلم اللغة الصينية، لكون أن الصين ستكون الأولى عالميا.

وأضاف أن الصين هي الآن توجه المملكة في الاستثمارات المباشرة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن اللغة الصينية ممتعة، كما أن تعلمها سيفتح أمام الشباب أبواب كثيرة.