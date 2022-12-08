كشف تقرير عن وظائف أشهر أثرياء العالم، والذين قد يعتقدهم البعض بأنهم خلقوا أثرياء دون معاناة في بداية حياتهم.

وبذكر أثرياء العالم لا بد من الحديث عن إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة تويتر، والذي بدأ حياته المهنية كمزراع، ثم عامل نظافة، حيث ولد في دولة جنوب إفريقيا، وكان يتقاضى 18 دولارًا في الساعة الواحدة.

وتعتبر الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري من بين الأثرياء المشاهير عالميا، لكنها نشأت في حي فقير وعملت وهي مراهقة في محل بقالة، ثم أكملت تعليمها في تينيسي إثر منحة دراسية، ثم حصلت أوبرا على وظيفة في قناة راديو كمراسلة فيها بدوام جزئي.

وبالحديث عن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، فقد عمل في بداية حياته في مجال البرمجة وهو في عمر 13 عاماً بسبب هوسه بالحواسيب، وتبلغ ثروته 106 مليارات دولار وهو مصنف كخامس أغنى ملياردير بالعالم.