يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم عقبة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرتغال ضمن منافسات كأس العالم 2022.

وتكمن العقبة التي ستواجه المنتخب المغربي في فقدانه لثلاثة لاعبين من أهم ركائز خط دفاعه، وهم القائد رومان سايس، ونايف أكرد، ونصير مزراوي.

وكان الثلاثي قد تعرضوا للإصابة في المباراة التي خاضها منتخبهم ضد إسبانيا أول أمس الثلاثاء الماضي، فيما أكد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أن لديهم جهاز طبي رائع يبذل كل ما في وسعه من أجل علاج اللاعبين وتجهيزهم ليوم المباريات.

وأكد أن المهم بالنسبة لهم التأكد من جاهزية جميع اللاعبين، وإذا لم يتمكن أحد من اللعب فسيدخل مكانه لاعب آخر سيقوم بالعمل ذاته، مضيفا أنه لا يهم اللاعب الذي سيدخل، وإنما المهم هو أن يكون اللاعب في قمة مستواه بنسبة 100 بالمئة”.

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه البرتغال على ملعب “الثمامة” بعد غد السبت.