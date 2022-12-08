ورط مقطع مسرب حارس منتخب الكاميرون أندريه أونانا، وريغوبيرت سونغ، مدرب المنتخب.

وكان المدرب اتهم الحارس أندريه أونانا بالازدراء وعدم الاستماع إلى توصياته، وأنه يعتقد أن قربه من صامويل إيتو، رئيس اتحاد كرة القدم، يجعله يفعل أي شيء يريده.

جاء حديث سونغ خلال فيديو مسرب تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفا: أخبرت أونانا في صباح يوم المباراة، أنني لا أريد العمل معه بعد الآن، لقد بدأ في البكاء، قلت له يا صغيري ليس لدي وقت لذلك، وأنا أستعد للمباراة، وفي اليوم السابق للمواجهة أخطرت صامويل إيتو بقراري.

وأضاف مدرب الكاميرون في الفيديو: اتصلت به ليلة المباراة ولم يأت، وفي التدريبات يقوم بأمور فردية، وفي المباريات يلعب بمخاطرة، طلبت منه التوقف عن المجازفة، أخبرني أنه لا يريد التحدث معي، قلت له أتحدث مع فينسنت أبوبكر وتشوبو موتينغ وزامبو أنغيسا، من أنت حتى لا أستطيع التحدث معك؟

وأوضح سونغ أنه بسبب المشكلة الأخيرة تم إيقاف التدريب، وطلب من جميع اللاعبين التوجه إلى غرفة الملابس والعودة إلى الفندق.

وتابع: قلت لأونانا لقد أفسدت التدريب، وكان صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في المدرجات ورأى كل شيء.

وأوضح سونغ أن أونانا ذهب إلى تقديم شكوى ضده إلى إيتو، وتابع: أونانا يعتقد أن التواجد مع إيتو كل يوم وقربه منه، سوف يجعله يدعمه ضدي، لكنه لا يعرف هذا الرجل، وقال له إيتو اذهب وتحدث مع المدرب.

ورد حارس إنتر ميلان على الفيديو المسرب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلا: في عالم يكون فيه الكذب هو الشيء الأكثر شيوعا، فإن قول الحقيقة يجعلك ثوريا، لكن في النهاية الوقت سيكشف كل شيء.

يذكر أن المنتخب الكاميروني، قرر استبعاد نجم الفريق وحارس المرمى المخضرم، أندريه أونانا، من تشكيلة الفريق المشاركة في مونديال قطر.

وتفاجأت جماهير الكاميرون بغياب حارس المرمى أندريه أونانا عن تشكيلة منتخب الكاميرون في مباراتها “المصيرية” أمام صربيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة بمونديال قطر.