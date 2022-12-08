الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس8 ديسمبر

المملكة توقع اتفاقية مع “هواوي” في مجال الحوسبة السحابية

منذ 49 دقيقة
0
تابعوا صدي على

أعلن مركز التواصل الحكومي في بيان، اليوم الخميس، أن المملكة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية، بشأن الحوسبة السحابية وبناء مجمعات عالية التقنية في المدن السعودية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة الرئيس الصيني للمملكة، والتي قالت بكين إنها تمثل أكبر مبادرة دبلوماسية لها في العالم العربي، بحسب “رويترز”.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

المملكة توقع اتفاقية مع &#8220;هواوي&#8221; في مجال الحوسبة السحابية

المملكة توقع اتفاقية مع “هواوي” في مجال الحوسبة السحابية

منذ 49 دقيقة
0
فتاة تثير الجدل: &#8220;خطيبي طلع أخويا&#8221;

فتاة تثير الجدل: “خطيبي طلع أخويا”

منذ 57 دقيقة
0
195
فتاة تموت بشكل مفاجئ داخل صالة رياضية

فتاة تموت بشكل مفاجئ داخل صالة رياضية

منذ 1 ساعة
0
332
مقطع مسرب يورط حارس الكاميرون والمدرب

مقطع مسرب يورط حارس الكاميرون والمدرب

منذ 1 ساعة
0
1548
فيديو..طالب صيني يروي تجربته الدراسية في جامعة القصيم

فيديو..طالب صيني يروي تجربته الدراسية في جامعة القصيم

منذ 1 ساعة
0
1158