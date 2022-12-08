المملكة توقع اتفاقية مع “هواوي” في مجال الحوسبة السحابية

أعلن مركز التواصل الحكومي في بيان، اليوم الخميس، أن المملكة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية، بشأن الحوسبة السحابية وبناء مجمعات عالية التقنية في المدن السعودية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة الرئيس الصيني للمملكة، والتي قالت بكين إنها تمثل أكبر مبادرة دبلوماسية لها في العالم العربي، بحسب “رويترز”.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين.