ظهر عدد من المشجعين الإنجليز بالزي السعودي، اليوم الخميس، لمساندة فريقهم نيوكاسل خلال لقاء الهلال، في ملعب الملز.

وفي السايق ذاته تواجد ياسر الرميان الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي في ملعب الملز لحضور المواجهة المرتقبة اليوم.

ويشهد موسم الدرعية مباراة قوية، تجمع نادي الهلال بنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على كأس موسم الدرعية 2022.

🎥 | ياسر الرميان الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي يتواجد في ملعب الملز لحضور مواجهة #الهلال و #نيوكاسل pic.twitter.com/dPxRj9uZSZ — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) December 8, 2022