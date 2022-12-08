أكد مدرب محترف في الأمن الفكري، عبدالله المالكي، أن على المبتعث أن يقوم بدوره كأب أو أم لتوعية الأبناء وحمايتهم من الشذوذ.

وأضاف أنه ينبغي على المبتعث قبل الذهاب لرحلة الابتعاث التخطيط بشكل جيد لتلك المرحلة لحماية أطفالهم من انتشار أفكار الشذوذ بدول الابتعاث، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وفسر انتشار أفكار الشذوذ والمثلية الجنسية مؤخرا بالدول الغربية نتيجة طبيعية لسيادة ما يسمونه بالمواطنة العالمية لفرض الهيمنة الاقتصادية مستغلين ثورة الإنترنت.

وشدد على ضرورة أن يحرص المبتعث على حماية أبنائه خاصة إذا كانوا بالمرحلة الابتدائية من المواد التعليمية في الدول الأوروبية والخاصة بالشذوذ.

وأضاف أن المبعتث يمكنه أن يلحق أطفاله بالتعليم الإلكتروني، ومعاهد متخصصة لتعليمهم اللغة الإنجليزية كحل لحماية أطفاله من الأفكار التي قد تروج في المنظومة التعليمية وتدعو للشذوذ.

د. عبدالله المالكي – مدرب محترف في الأمن الفكري: قبل الذهاب لرحلة الابتعاث على المبتعث التخطيط بشكل جيد لتلك المرحلة لحماية أطفالهم من انتشار أفكار الشذوذ بدول الابتعاث@p_letters#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/V3JizEG20x — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 8, 2022

د. عبدالله المالكي: على المبتعث أن يقوم بدوره كأب أو أم لتوعية الأبناء حتى إن كانوا بالمرحلة الابتدائية بالمشكلات التي تطرحها بعض المواد التعليمية في الدول الأوروبية والخاصة بالشذوذ@p_letters#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uZYM3V0xla — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 8, 2022