وصل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن،اليوم الخميس إلى الرياض، للمشاركة في القمة العربية الصينية.

وبدأ القادة والزعماء العرب التوافد إلى العاصمة، منذ وقت مبكر اليوم الخميس؛ للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتُقام يوم غد الجمعة.

ووصل إلى الرياض كل من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومحمود عباس رئيس فلسطين، وإسماعيل جيلي رئيس جيبوتي، وقيس سعيِّد رئيس تونس، والشيخ مشعل الأحمد ولي عهد دولة الكويت، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، وعثمان غزالي رئيس القمر المتحدة، والدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفهد آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.