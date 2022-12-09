أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر 50 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في (الرياض، الدوادمي، الجبيل)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة المسميات الوظيفية المط المسميات الوظيفية لوبة هي:-

1- ممرض قانوني ثالث. (40 وظيفة – الدوادمي)

2- فني تمريض. (5 وظائف – الجبيل)

3- صيدلي. (الجبيل)

4- طبيب أخصائي – الجراحة العامة. (وظيفتان – الرياض)

5- طبيب أخصائي – شعبة جراحة الأوعية الدموية. (وظيفتان – الرياض)

وأضافت أن أماكن العمل هي:

– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالدوادمي.

– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم الخميس بتاريخ 1444/05هـ الموافق بالميلادي 2022/12/08م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب ،عبر موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

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