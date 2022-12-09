أعلنت الفنانة المصرية أنغام شفاءها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وتطلبت بقاءها في أحد المستشفيات لعدة أيام.

وقالت أنغام عبر حسابها على “إنستغرام”: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد منَّ الله عليَّ بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب”.

وتابعت : “لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم، أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي”.

وأضافت: “الأطباء الأكفاء الذين أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقة ألف شكر مش كفاية.. أولادي، حبايبي، وأسرتي، إللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليَّ وميحرمنيش من حبكم أبدًا”.

واختتمت: “زملائي، حبايبي، وأصدقائي، إللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليَّ.. شكرًا على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقة محظوظة بكم.. كفاكم الله جميعًا شر المرض، وعافاكم، ورزقكم الصحة والعافية”.