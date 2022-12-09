أعلنت شركة جوجل الأمريكية، عن إصدار تحديثاً أمنياً جديداً لشهر ديسمبر الجاري بهدف تصحيح عشرات الثغرات الأمنية بالغة الخطورة في المكونات الأساسية لنظام تشغيل أندرويد.

وتشمل تلك الثغرات، ثغرة لتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد يمكن استغلالها عبر تقنية البلوتوث، وثغرة أخرى تؤثر في مكونات الجهات الخارجية في أنظمة تشغيل أندرويد 10 حتى أندرويد 13، وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتضمنت الثغرات أيضاً ثغرة تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، وثغرة الكشف عن المعلومات، وثغرة مشكلات رفض الخدمة، والتي يتم استغلالها عبر تسلل البرامج الضارة إلى النظام وتعطيله.