أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدد العمالة المنزلية التي يؤثر وجودها لدى الأسرة على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة، بأن وجود 3 من العمالة المنزلية أو أكثر للأسرة يؤثر على استحقاق معاش الضمان.
وأشارت إلى أنه يُستثنى من تلك الحالة العمالة المنزلية التي تؤثر على الاستحقاق؛ العمالة المنزلية الطبية.
الضمان الإجتماعي 1100 ريال شهرياً والعاملة المنزلية راتبها 1500 ريال شهرياً كيف يدفع للعاملة المنزلية ويصير عنده عاملة منزلية وهو راتبه أقل من راتب العاملة المنزلية ياليت وزراء القصيم يفتوننا في هذه القضية الشائكة والمعادلة الصعبة