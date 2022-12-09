أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدد العمالة المنزلية التي يؤثر وجودها لدى الأسرة على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة، بأن وجود 3 من العمالة المنزلية أو أكثر للأسرة يؤثر على استحقاق معاش الضمان.

وأشارت إلى أنه يُستثنى من تلك الحالة العمالة المنزلية التي تؤثر على الاستحقاق؛ العمالة المنزلية الطبية.