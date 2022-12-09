كشف المركز الوطني للأرصاد، عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 100 وظيفة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات .
وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية.
2- مدير الشراكات الاستراتيجية.
3- مدير قسم الجودة والمتابعة للمشاريع الارصادية.
4- مدير التميز التشغيلي.
5- مدير التسويق وتطوير المنتج.
6- مشرف مراقبة الجودة والمتابعة للمشاريع الارصادية.
7- محلل اعمال ارصاديه.
8- محلل اول التخطيط الاستراتيجي.
9- محلل اول التميز التشغيلي.
10- محلل التميز التشغيلي.
11- مدير حساب مبيعات.
12- مدير مشروع ارصاد، وغيرهم .
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وللتقديم والاطلاع على بقية التفاصيل من خلال الموقع .
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