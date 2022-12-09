كشف المركز الوطني للأرصاد، عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 100 وظيفة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات .

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية.

2- مدير الشراكات الاستراتيجية.

3- مدير قسم الجودة والمتابعة للمشاريع الارصادية.

4- مدير التميز التشغيلي.

5- مدير التسويق وتطوير المنتج.

6- مشرف مراقبة الجودة والمتابعة للمشاريع الارصادية.

7- محلل اعمال ارصاديه.

8- محلل اول التخطيط الاستراتيجي.

9- محلل اول التميز التشغيلي.

10- محلل التميز التشغيلي.

11- مدير حساب مبيعات.

12- مدير مشروع ارصاد، وغيرهم .

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وللتقديم والاطلاع على بقية التفاصيل من خلال الموقع .